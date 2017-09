Mësohen emrat e ministrave të Listës Serbe

Shtuar më 08/09/2017, ora 13:36

Lista Serbe ka vendosur për emrat e ministrave të vet që do të udhëheqin me tri ministri në Qeverinë e Kosovës që do ta drejtojë Ramush Haradinaj.Medie lokale serbe në veri të Mitrovicës kanë zbuluar se me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal do të udhëheq Ivan Teodosijeviq, i cili ka udhëhequr me këtë ministri edhe në mandatin e kaluar, ministër për Kthim dhe Komunitete do të jetë Dalibor Jevtiq, i cili në tri mandate ka drejtuar këtë ministri , ndërsa ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural do të jetë Nenad Rikallo, aktualisht anëtar i KQZ./zeri.info