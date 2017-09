Mërgimi tregon pse u largua nga kuvendi, thotë nëse do ta votojë Haradinajn

Shtuar më 09/09/2017, ora 19:25

Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku është deklaruar pas raportimeve se nuk do ta votojë Ramush Haradinajn për kryeministër Ai tha se do votojë pro Qeverisë Haradinaj por se ka pasur nevojë vetëm për konsultime shtesë me degën në Skenderaj./albeu.com/