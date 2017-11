Më në fund reagon Veseli, i gëzohet asambleistëve

Shtuar më 20/11/2017, ora 14:35

Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli , ka shkruar për herë të parë pas rezultatit të zgjedhjeve të mbrëmshme. Ai thotë se pret numërimin e të gjitha votave, ndërsa shprehet krenar me kandidatët që i pati partia e tij. Edhe pse vetëm me 5 komuna, ai përmend se PDK ka numrin më të madh të asamblistëve komunalë.Kadri Veseli komentoi procesin e djeshëm zgjedhor përmes një shkrimi në Facebook. Partia e tij mori rezultatin më të dobët prej vitit 2007, por Veseli ka zgjedhur që të shoh pozitivisht procesin zgjedhor Veseli thotë se është krenarë me të gjitha kandidatët që partia e tij i ofroi qytetarëve për t’i zgjedhur, ndërsa për të, sukses është numri i asamblistëve komunalë, kur prinë PDK’jaKy është shkrimi i plotë i kreut të PDK’së:“Faleminderit secilit qytetar që besoi në Partinë Demokratike të Kosovës dhe kandidatët e saj për Kryetarë të Komunave.Presim numërimin e çdo vote, për ta çuar në vend vullnetin e plotë qytetar. Për këtë, ftoj të gjitha institucionet përgjegjëse, si dhe partitë politike, që të kontribuojnë për një përfundim demokratik të këtij procesi.Jam tejet krenar me kandidatët tonë në secilën komunë, të cilët bënë një fushatë dinjitoze dhe me programe konkrete.PDK ka numrin më të madh të asamblistëve , ka dalë fituese në raundin e parë, ndërsa po presim numërimin e të gjitha votave në raundin e dytë.PDK mbetet lidere në shumë ndryshime, në sjelljen e figurave të reja në skenën politike, njerëz profesionistë, si dhe për hapësirën që u ka dhënë grave.Natyrisht, kemi ende shumë punë para vetës, që janë punë në shërbim të vendit, për një qeverisje më të mirë, të pastër kudo në Kosovë.E rëndësishme dje ishte se edhe një herë dëshmuam demokraci të lartë, kulturë europiane në një proces zgjedhor . Për këtë, urime secilit!"