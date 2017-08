Mbylluni brenda, nesër ditë shumë e nxehtë

Shtuar më 04/08/2017, ora 17:28

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë fundjavës do të mbajë mot me diell dhe me vapë.Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 15-17 gradë Celsius ndërsa maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 35-38 gradë.Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi deri 9m/s. /albeu.com/