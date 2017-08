Mbyllet "drama" e Shpendit, niset për Kosovë

Shtuar më 18/08/2017, ora 14:27

Shpend Ahmeti ka mundur të nisët për në shtëpi pasi u mbajt për disa orë nga autoritetet italiane pasi emri i tij korrepondonte me emrin e një shqiptari tjetër që kërkohej nga interpoli. Ahmeti kishte udhëtuar me pasaportë shqiptare, gjë e cila e ka kompromentuar edhe më tepër gjëndjen e tij.Ai ka hedhur sëfundmi një foto në rrjetet sociale duke shkruajtuar: "Destinacioni, shtëpi ", shkruan Albeu.com. Ahmeti u ndalua nga autoritetet italiane mbrëmë pasi emri i tij ishte i njëjtë me të një tjetër shqiptar që kërkohej nga interpoli për një krim të kryer në Spanjë. /albeu.com/