Mblidhet Kryesia e Kuvendit, ky është rendi i ditës

Shtuar më 17/11/2017, ora 14:59

Mbledhja e Kryesisë së Kuvendit do të mbahet të hënën me fillim prej orës 15:00. Kuvendi i Kosovës ka njoftuar se si pikë e rendit të ditës janë gjithsej 23 pika. Në këtë mbledhje pritet të caktohet edhe seanca e re e Kuvendit.R e n d i i d i t ë sMiratimi i procesverbalit nga mbledhja e mëparshme,Përgatitjet për seancën plenare:Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,Koha për pyetje parlamentare,Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme, Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-31për Lirinë Fetare në Kosovë, Shqyrtimi i parë i Projektligjit për kryeqytetin e Republikës së Kosovës /Prishtinën, Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Tatimin në Pronën e Paluajtshme, Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/26 për Trashëgiminë në Kosovë, Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-007 për procedurën jo-kontestimore, Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Ndërmjetësim, Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Shoqëritë Tregtare, Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Standardizim, Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëtor, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin nr. 04/L-214, Shqyrtimi i parë i Projektligjit për infrastrukturën kritike, Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Noterinë,Rekomandimi i Komisionit për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media për shkarkimin e një anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2016, Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2016, Shqyrtimi i Raportit Vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të financave publike në sektorin publik të Kosovës për vitin 2016,Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës nga komuniteti serb,Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Bordit për Ankesa,Zgjedhja e një (1) anëtari të Komisionit të Pavarur të Mediave,Zgjedhja e dy (2) anëtarëve të Bordit Drejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës