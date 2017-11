Mbi 14 mijë komisionarë, gati për balotazhin e nesërm

Shtuar më 18/11/2017, ora 23:15

Qytetarët e 19 komunave të Kosovës do të zgjedhin kryetarët që do t’i udhëheqin për katër vitet e ardhshme.E që çdo gjë të shkojë në rregull, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të gjitha përgatitjet, që procesi të nis nesër qysh nga ora 07:00.KQZ-ja ka bërë të ditur se procesin e nesërm do ta vëzhgojnë mbi 14 mijë komisionerë.Veç komisionerëve, KQZ ka akredituar mbi 13 mijë vëzhgues me qëllim të mbarëvajtjes së procesit.38 kandidatë për kryetarë do të synojnë postin e të parit të komunës, kurse në Partesh do të ketë rivotim.Partitë politike kanë bërë fushatë zyrtare për afat kohor prej pesë ditësh, e cila u përmbyll mbrëmë nga të gjitha partitë.Mbi 1 milionë e 353 mijë votues do të kenë të drejtë ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar, në 614 qendra të votimit.Gati për ditën e zgjedhjeve është edhe Policia e Kosovës , e cila ka ndërmarrë një plan operativ për të siguruar rend dhe qetësi të nesërmen.Vëmendja do të jetë më së shumti në qendrat e mëdha ku do të zhvillohet një garë e ashpër, sidomos edhe pas koalicioneve të arritura pas raundit të parë të zgjedhjeve