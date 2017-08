Marrëveshje Kosovë-Maqedoni për hapjen e pikës kufitare në Stançiç

Shtuar më 16/08/2017, ora 18:58

Republika e Kosovës dhe Republika e Maqedonisë kanë nënshkruar edhe një marrëveshje të re dy-palëshe mes dy vendeve, e cila synon hapjen e pikës së re kufitare në Stançiç (fshat në komunën e Gjilanit që lidh Kosovën me qytetin e Kumanovës).Marrëveshja është nënshkruar nga ushtruesi i detyrës së ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës, Emanuel Demaj dhe zëvendësministrja e Punëve të Jashtme e Republikës së Maqedonisë, Arta Toçi, thuhet në një komunikatë nga MPJ e Republikës së Kosovës.Kjo marrëveshje është vlerësuar si shumë e rëndësishme nga përfaqësuesit politik të të dyja vendeve, pasi sipas tyre do të lehtësojë lëvizjen e lirë të qytetarëve nga të dyja anët e kufirit.“Sot është një ditë e veçantë, sidomos për zonën e Anamoravës, pasi është nënshkruar një marrëveshje që hap edhe një derë rreth lëvizjes së lirë, e sidomos për ata që jetojnë në këto zona. Kosova ka kryer të gjitha obligimet e saj sa i përket hapjes së pikës kufitare ”, ka thënë Demaj, pas nënshkrimit të marrëveshjes.Vlerësim të ngjashëm për rëndësinë e kësaj marrëveshjeje, sipas njoftimit, ka bërë edhe zëvendësministrja e Punëve të Jashtme e Maqedonisë, Arta Toçi.“Është ditë e rëndësishme hapja e kësaj pike kufitare sa i përket banorëve, pasi do të shkurtojë rrugën për 20 deri në 25 kilometra. Shpresojmë në një afat shumë të shkurtër do ta finalizojmë këtë projekt”, ka thënë Toçi. /albeu.com/