Makina me targa të Kosovës përplaset në Kumanovë, dy të lënduar rëndë

Shtuar më 03/09/2017, ora 17:42

Dy persona kanë mbetur të plagosur rëndë ndërsa dy të tjerë më lehtë si pasojë e një aksidenti automobilistik që ndodhi sot në rrugën magjistrale Kumanovë - Kriva Pallankë, afër vendit të quajtur "Çeshmiçe".Sipas informatave të MPB-së, në aksident janë përfshirë automjeti "Toyota" me targa të Kosovës, i drejtuar nga S.F. dhe një "Renault megan" me targa të Kriva Pallankës, drejtuar nga 52-vjeçari I.S. Në “meganin” kanë qenë edhe personat S.S. (46) dhe A.S. (19).Nga reparti i Kumanovës për kirurgji njoftuan se dy persona janë transportuar në Shkup, ndërsa një person, pas ofrimit të ndihmës mjekësore, është liruar për mjekim shtëpiak. /albeu.com/