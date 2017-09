Lutfi Haziri-Behgjet Pacollit: Pse bre bac?

Shtuar më 08/09/2017, ora 21:17

Kryetari i Gjilanit dhe njëherësh nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri ka reaguar pas marrëveshjes së koalicionit PAN me Behgjet Pacollin.Në një postim në llogarinë e tij në Facebook Haziri ka krahasuar thënien “Bac u kry” që përdorej ndaj Adem Jasharit, me atë “Pse bre bac ( Behgjet Pacolli)”.“Kosova ka thanë ‘Bac u kry’ tuj iu falënderue Adem Jasharit. Sot Kosova në vend se të thotë “Bac Falëmnerit” ( Behgjet Pacolli) të gjithë po thonë “Pse bre bac’”, ka shkruar në facebook Sipas Hazirit i vetmi bac në Kosovë që nuk i ndërron fjalët, ishte Adem Jashari.“P.S. Me na falë baca Adem që po duhet me të krahasue. I vetmi Bac në këtë vend që nuk i ndryshon fjalët je ti”, shkruan Haziri në postimin e tij. /albeu.com/