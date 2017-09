Luli tashmë është "i vocërr"

Shtuar më 08/09/2017, ora 08:08

Kadri Veseli , i njohur me nofkën e luftës “ Luli ”, është rizgjedhur dje në krye të Kuvendit të Kosovës. Por, për dallim nga mandati i parë kur kishte marrë 74 vota të deputetëve , ai dje mezi arriti t’i sigurojë 62 sosh. Zvogëlimi i fuqisë politike të ish-kreut të SHIK-ut nisi më 11 qershor kur PDK-ja nën drejtimin e tij pësoi tkurrjen më të madhe në historinë e saj. Për ta marrë epitetin e kryeparlamentarit, pas dështimit për shtatë herë me radhë, atij i janë dashur votat e deputetëve serbë.Nisi më 3 gusht, ndërkaq përfundoi tek dje, më 7 shtator. Tentimi i tetë me radhë për ta finalizuar seancën konstituive gjatë ditës së djeshme kurorëzoi liderin e PDK-së, Kadri Veseli , me epitetin “Kryeparlamentar”. Veseli ndonëse edhe në legjislaturën e kaluar ishte në këtë pozitë, nuk e pati fare të lehtë që të rikthehet në krye të Kuvendit Përkundrazi, u bënë gati 3 muaj qysh prejse koalicioni PAN nisi luftën për sigurimin e votave dhe shpëtimtari i tij, më në fund, u bë AKR-ja e Behgjet Pacollit (pasi u shkëput nga koalicioni me LDK-në dhe me Alternativën) dhe votat e deputetëve të Listës Serbe.Kështu me 62 vota pro dhe 52 kundër kreu i PDK-së rimori edhe një mandat në krye të Kuvendit , shruan "Zëri".Ndërkohë seanca e së enjtes, e thirrur për herë të dytë dje, zgjodhi edhe pesë nënkryetarët e kësaj legjislature.Ndërkaq, ndryshe prej Veselit, i nominuari për kryeministër, Ramush Haradinaj, pritet të zgjidhet në seancën e paralajmëruar për nesër (e shtunë).