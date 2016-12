"Lista serbe u kthye në Kuvend pas presioneve të diplomatëve"

Shtuar më 27/12/2016, ora 10:02

Kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovën, Milovan Drecun , ka reaguar lidhur me përçarjen e deputetëve të Listës Serbe dhe kthimin e tyre në Kuvendin e Kosovës pas disa muajsh të bojkotit nga ana e tyre."Mendoj që mbizotëroi një papjekuri politike nga ana e deputetëve serb dhe ndoshta e bën edhe për interesa personale. Ndoshta kthimi i tyre u bë edhe pas presionit nga misionet diplomatike në Kosovë me qëllim të përçarjes së listës.Nuk ka arsye që një deputet që punon për interesat e popullit serb që janë unike, të veproj kështu ndryshe nga ekipi", ka thënë Drecun Lidhur me themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe, Drecun tha se Prishtina nuk mund ta shtyj edhe gjatë një gjë të tillë."Nuk mund të shtyhet më kjo punë, pasi që Prishtina po gjen vazhdimisht justifikime dhe po e tërheq vëmendjen me tema tjera, vazhdimisht shpik situata të ndryshe politike ", ka përfunduar Drecun . /albeu.com/