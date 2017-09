Edhe serbët mbështesin Haradinajn për kryeministër

Shtuar më 04/09/2017, ora 16:05

Goran Rakiq , kryetari i Listës Serbe, ka thënë se nuk do të bllokojnë formimin e institucioneve të Kosovës Ai ka thënë se e mbështesin këdo që i ka numrat në Kuvendin e Kosovës “Nuk do të jemi bllokues të formimit të institucioneve të Kosovës . Nuk kemi deklaruar dhe nuk jemi për asnjë krahë, ne do të mbështesim atë që i ka numrat ”, tha Rakiq