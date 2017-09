Lista Serbe: I mbështesim por konsultohemi vetëm me Vuçiç

Shtuar më 07/09/2017, ora 11:45

Deputeti i Listës Serbe, Igor Simiq tha se Lista Serbe mbështet zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit.Ndërsa sa i përket Qeverisë, ai tha se vendimi do të merret pas konsultimeve me zyrtarët e lartë të Serbisë.“Në lidhje me formimin e Qeverisë ne do të vendosim pasi që do të konsultohemi me presidentin e Serbisë Aleksandër Vuçiq dhe drejtorin e Zyrës për Kosovë dhe Metohi, Marko Gjuriq”, tha Simiq pak para se të fillojë seanca.