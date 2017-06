Lista Serbe, dënim prej 25 mijë eurosh për shkak të videos “Kosova është Serbi”

Shtuar më 09/06/2017, ora 19:26

Paneli zgjedhor për ankesa dhe Parashtresa e ka gjobitur Listën Serbe me 25 mijë euro për shkak të përbajtjes së një videoje gjatë fushatës zgjedhore.Në arsyetimin e vendimit thuhet se videoja ku Kosova paraqitej si pjesë e Serbisë, nxit dhe inkurajon urrejtje dhe provokim ndaj ekzistencës së Kosovës , sidomos me mesazhet kërcënuese kundër formimit të Ushtrisë.Gjoba prej 25 mijë eurove do të duhet të paguhet brenda 15 ditëve, transmeton lajmi.netNë këtë video Lista Serbe shfaqej kundër Ushtrisë së Kosovës , Haradinajn e paraqiste si kriminel, kurse shtetin e Kosovës si pjesë të Serbisë. /albeu.com/