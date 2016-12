Limaj: Zafir Berisha, do të jetë kryetar i Prizrenit

Shtuar më 24/12/2016, ora 10:39

Lideri i Nismës, Fatmir Limaj , shprehet i bindur se në zgjedhjet e ardhshme, kandidati i Nismas, Zafir Berisha , do të jetë kryetar “Nisma në krye me Zafir Berishën, nga viti i ardhshëm, do të drejtojnë Prizrenin”, thotë Limaj , shkruan PrizrenPress. Berisha në zgjedhjet e fundit lokale të vitit 2013, si kandidat i BD-së për kryetar të Prizrenit , pat marrë mbi 9 mijë vota. Pas këtyre votave, ai mori një ofertë goxha të majme nga ish-kryetari i PDK-së Hashim Thaçi.Ndërkaq, Zafir Berisha nuk e ka fshehur asnjëherë ambicien për t’u bërë kryetar Prizrenit . Ai,tashmë e ka shpallur kandidaturën për kryetar të këtij qyteti. Berisha shprehet i bindur se do të dalë fituese në Prizren, në zgjedhjet e ardhshme lokale.“Fitorja në këtë komunë, do të ndikojë që alternativa e Nismës të fuqizohet në të gjithë Kosovën”, thotë Berisha ./albeu.com/