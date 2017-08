Limaj: Javën tjetër formohen institucionet e Kosovës

Shtuar më 17/08/2017, ora 16:16

Kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj është shprehur optimist se Kuvendi dhe Qeveria e Kosovës do të formohen së shpejti.Ai në një konferencë për media me rastin e aderimit të ish-deputetit të PDK-së, Shkuri Buja, ka thënë se Nisma ka dallime partiake nga subjektet e tjera, por se janë të gatshëm të bashkëpunojnë për interesa nacionale.“Konstituimi i Parlamentit nuk është reflektim shumicë. Është çështje procedurale. Angazhimi për të krijuar shumica brenda parlamentit vjen në shprehje kur bëhet fjalë për ndërtimin e Qeverisë. Unë jam optimist që deri në fund të javës që vjen Kosova ta ketë edhe Kuvendin edhe Qeverinë”, tha Limaj Vazhdimi i seancës konstituive do të mbahet më 24 gusht me kërkesën e koalicionit PAN. /albeu.com/