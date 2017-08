Limaj, i sigurt se javën tjetër formohet qeveria e Kosovës

Shtuar më 17/08/2017, ora 15:38

Kryetari i Nismës, Fatmir Limaj , shprehet optimist se deri në fundjavë Kosova do ta ketë Kuvendin dhe Qeverinë.Sipas tij, pritet që përfundimisht të ndodh krijimi institucioneve të vendit.“Më 24 gusht ne presim që në këtë seancë të fillohet përfundimisht krijimi institucioneve , ftoj të gjithë se sa ma shpejtë të lehtësojnë krijimin e institucioneve e më pas të ndodh edhe ai i Qeverisë. Jam optimist që deri në fundjavë Kosova do ta ketë edhe Kuvendin edhe Qeverinë e konstituuar”, tha Limaj në konferencën e mbajtur për media ku edhe u zyrtarizua kalimi i Shukri Bujës në Nisma.Ndërkaq shtoi se kushdo që dëshiron të bëhet pjesë e tyre, derën në Nisma e kanë të hapur.Thotë se Shukri Buja i cili braktisi PDK-në për t’iu bashkuar atyre, është në shtëpinë e tij.“Ne jemi shumë të gëzuar, ai ka ardhë në shtëpinë e tij s'ka asnjë dallim. Jemi subjekt me identitet politik e cila po promovohet anë e mbanë Kosovës, ne do ta fuqizojmë partinë tonë", shtoi Limaj , derisa e bëri të qartë se nuk bëjnë kompromise me parimet e tyre partiake.Tha se kanë dallime partiake me forcat tjera politike por se punojnë për interesin e vendit./Express/