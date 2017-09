Lekaj: Shpend Ahmeti është politikan i kungjave

Shtuar më 07/09/2017, ora 09:39

Deputeti nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj ka thumbuar kryetarin e Komunës të Prishtinës, Shpend Ahmetin duke e quajtuar "politikan të kungjave", shkruan albeu.com."Prandaj thirrja ime për ju, Shpend dhe "filozofët" e partisë tuaj është që t'i gëzohemi kësaj mundësie, duke ndrruar qasje e duke u angazhuar përbashkët, jo për ta thyer e djegur por për ta ndërtuar Kosovën." thekson Lekaj Ky reagim erdhi pasi Ahmeti ka porositur të parin e AAK-së, Ramush Haradinaj se nuk i duhet pozita kur vendimet për Kosovën do të merren në Beograd.Ky është postimi i plotë i Lekajt:Një paradigmë për "politikanin" e kungjave të kryeqytetit.Pjesëmarrja dhe mbështetja e ndërtimit të shtetit nga të gjitha pozicionet e në të gjitha etapat e z. Haradinaj nuk është ndalë asnjëherë, vetëm se nga nesër ajo do të ndryshojë duke qenë se do të marrë vendime si kryeministër.Seanca e nesërme për ndërtimin e institucioneve të reja është një hapë i rëndësishëm tutje në përmbushjen e vullnetit të qytetarëve të shprehur me 11 qershor. Qeveria e ardhshme e udhëhequr nga z. Haradinaj , e përbërë nga partitë respektive të cilat janë nënshkruese, do të jetë e Kosovës dhe në të mirë të qytetarëve të saj, e jo siç disa kanë dëshirë t'ia atribuojnë me gjithëfarë emrash e insinuatash që nuk janë asgjë e re, por vetëm përtëritje fjalesh.Angazhimi i të gjithëve në qeverinë e udhëhequr nga z. Haradinaj , do të jetë përmbushja maksimale e pritjeve dhe obligimeve ndaj njerëzve të këtij vendi, ndryshe nga sa ka vepruar udhëheqja e PVV në dhe me kryeqytetin tonë. Prandaj thirrja ime për ju, Shpend dhe "filozofët" e partisë tuaj është që t'i gëzohemi kësaj mundësie, duke ndrruar qasje e duke u angazhuar përbashkët, jo për ta thyer e djegur por për ta ndërtuar Kosovën. Ne do të jemi në krye të detyrës për t'i shërbyer qytetarëve , për juve nuk e di.