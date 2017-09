Lekaj flet për zgjidhjen e kryeparlamentarit

Shtuar më 05/09/2017, ora 16:32

Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Pal Lekaj , njëherësh deputet i zgjedhur i Kuvendit të Kosovës, ka thënë se institucionet do të themelohen gjatë kësaj jave.Ai sot ka theksuar se pas zgjedhjes së shefit të legjislativit të vendit do të votohet edhe ekzekutivi i ri kosovar. Por kjo, ka thënë ai, nuk do të bëhet brenda një dite.“Nuk besoj që do të bëhet konstituimi brenda një dite. Duhet të kalojnë 24 orë nga zgjedhja e kryetarit të Kuvendit , ku më pas presidenti do t’ia japë mandatin të nominuarit të PAN-it, Ramush Haradinajt, për ta formuar Qeverinë”, ka thënë Lekaj Dje, pas gati tre muajve, u arrit marrëveshja në mes koalicionit PDK – AAK dhe Nisma (PAN) dhe Aleancës Kosova a Re (AKR), më ç’rast edhe pritet të krijohen numrat e mjaftueshëm për ta bërë shumicën në Parlamentin e vendit. Nga kjo marrëveshje partia e Behgjet Pacollit pritet të drejtojë disa nga dikasteret kryesore në vend.