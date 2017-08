LDK zyrtarizon kandidatët për 11 komuna, këta janë emrat

Shtuar më 21/08/2017, ora 21:52

Lidhja Demokratike e Kosovës i ka zyrtarizuar edhe emrat e kandidat ëve të saj për kryetar ë të njëmbëdhjetë komunave të vendit, në zgjedhjet që do të mbahen në vjeshtë.Ndërkaq, partia e udhëhequr nga Isa Mustafa ka thënë se vendimin për kandidat ët e saj për kryetar të Prishtinës dhe të Prizrenit do ta marrë të martën, raporton Gazeta Express. Kandidat i LDK-së për kryetar të Obiliqit do të jetë Mehmet Krasniqi. Në Kaçanik do të kandidojë Shkëlqim JakupiPër kryetare të Hanit të Elezit, nga LDK do të kandidojë Hyrijete Isufi. Kandidat i LDK-së për kryetar të Gjakovës do të jetë Bekim Ermeni.Në Rahovec do të kandidojë Ibrahim Kryeziu, kurse në Malishevë Sami Kafexhelli. Kandidat i LDK-së për kryetar të Deçanit do të jetë Mal Lokaj, kurse për kryetar të Junikut do të jetë Tahir Isufaj.Në Klinë do të kandidojë Besim Hoti, në Mitrovicë do të kandidojë Safet Kamberi, kurse kandidat i LDK-së në Vushtrri do të jetë Xhafer Tahiri.Sipas LDK-së, "kjo listë e kandidat ëve u ofron qytetarëve mundësinë dhe alternativën e vetme për të qeverisur mirë dhe pastër".