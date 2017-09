LDK thërret Haradinajn në interpelancë

Shtuar më 15/09/2017, ora 11:16

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së Avdullah Hoti tha sot se kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryetari i Kuvendit Kadri Veseli kanë shkelur rregulloret duke përmendur kështu mbylljen e seancës e thirrur nga opozita dhe votimin e Qeverisë pa debat parlamentar. Hoti tha se Qeveria dhe kryeministri Haradinaj e ka nisur punën me fyerje ndaj gazetarëve, ndërsa sipas tij një deputet ka kërcënuar një gazetar me jetë. Hoti nuk la pa përmendur edhe akuzat për ministrin e Bujqësisë Nenad Rikalo, që sipas banorëve të lagjes “Dardania” gjatë luftës në Kosovë ka kryer krime ndaj civilëve. Hoti tha se ministri duhet të shkarkohet në të kundërtën Haradinaj do të përballet me veprimet demokratike ndërsa shtoi se e kanë pranuar me shqetësim se nuk ka informacione për Rikalon lidhur me veprimet e tij gjatë luftës.“GP i LDK me forma demokratike , e jo me dhunë do të punojë për respektimin e Kushtetutës. Ne do të thërrasim interpelancë për rastin Rikalo”, tha Hoti