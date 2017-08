LDK sfidon Shpendin me Arban Abrashin në Prishtinë

Shtuar më 22/08/2017, ora 11:38

Ish-ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi, do të jetë kandidat i LDK-së për kryetar të Prishtinës , në zgjedhjet lokale të 22 tetorit.Rrjedhimisht, Abrashi do të jetë në garë me kryetarin aktual Shpend Ahmeti nga VV-ja dhe Arbër Vllahiun të kandiduar nga AAK-ja, shkruan Gazeta Express.Derisa, PDK-ja ende nuk ka njoftuar për emrin me të cilin synon ta marrë Prishtinën Ndryshe, për t'u kandiduar nga LDK-ja për Prishtinën , synime haptas ka pasur edhe ish-kryetari i Prishtinës , Ismet Beqiri.Megjithatë, LDK-ja ka vendosur që me Arban Abrashin të synojë ta kthejë qeverisjen në kryeqytet, pasi kryetari i saj Isa Mustafa humbi drejtimin e komunës në dhjetor të 2013-s, në balotazh me Shpend Ahmetin.