LDK fillon takimin me Vetëvendosjen në kuvend

Shtuar më 04/09/2017, ora 15:25

Bartësi i listës së deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës , Avdullah Hoti është parë duke hyrë në ambientet e Kuvendit të Kosovës , ku pritet të zhvillojë takim me Dardan Sejdiun nga Lëvizja Vetëvendosje.Në këtë takim do të diskutohet për harmonizimin e programeve i cili pritet të jetë i përbashkët për bashkëpunim nga këto dy subjekte partiake, transmeton Klan Kujtojmë se kreu i AKR-së Behgjet Pacolli, tha sot para mediave se rrugët me LDK-në tashmë janë të ndara duke bërë të ditur largimin e partisë së tij nga koalicioni LAA.