LDK dhe VV larg marrëveshjes politike

Shtuar më 22/08/2017, ora 23:15

Seanca konstituive e Kuvendt të Kosovës,e cila pritet të mbahet të enjten, mund të sjelle zhvillime të reja në skenën politike në vend.Megjithë zhvillimet, Lidhja Demokratike e Kosovës pretendon se koalicioni PAN nuk do t’i ketë numrat e mjaftueshëm për ta zgjedhur kryeparlamentarin.Deputeti nga radhët e LDK-së, Naser Rugova, deklaroi për Tribuna Channel se LDK është e prirë t’i besojë marrëveshjeve zyrtare.Rugova e theksoi se marrëveshja e cila ka ndodhur në mes LDK-së dhe AKR-së është ende në fuqi, mirëpo sipas tij çdo parti politike e ka subjektivitetin e vet politik, strukturor dhe organizativ.Kurse deputetja nga radhët e Vetëvendosjes, Shqipe Pantina, tha se qëndrimi i partisë së saj, është i prerë në raport me propozimin e PAN-it.Ndërsa me LDK-në bisedimet qe sipas saj do të zhvillohen pas konstituimit të Kuvendit.E njohësit politike thonë se në seancën e 24 gushtit pritet të ketë zhvillime të reja, duke e marr për bazë lëvizjet e fundit që i ka ndërmarr AKR-ja. /albeu.com/Kryesia e AKR-së i ka dhënë dritën jeshile ditë më parë presidentit Pacolli që të kërkojë zgjidhje për ngërçin politik edhe jashtë koalicionit.