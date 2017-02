Muri në Veri të Mitrovicës rrëzohet sot ose nesër

Shtuar më 04/02/2017, ora 10:44

Janë bërë më shumë se dy muaj kur në veri të Mitrovicës është ndërtuar një mur ilegal pa lejen e institucioneve të Republikës së Kosovës.Mirëpo, këta të fundit, në koordinim me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe BE-në kanë firmosur përfundimisht nënshkrimin për rrënimin e tij, shkruan Indeksonline.Mediat e Kosovës kanë siguruar dokumentin në të cilin është pararparë heqja e këtij muri ilegal.Firmosjen për largimin e tij e kanë bërë edhe serbët e veriut, respektivisht kryetari Goran Rakiq dhe Branimir Stojanoviq. Ndër të tjera, aty thuhet se palët kanë rënë dakord për heqjen e strukturës ekzistuese dhe zbatimin e një projekti të ardhshëm.“Me 4 ose 5 shkurt duhet të rrënohet objekti. Të dielën do të bëhet largimi i strukturës ekzistuese”, thuhet në vendimin e nënshkruar në orën dy pasmesnate.Derisa është paralajmëruar se ndërtimi i projektit të ri do të nisë më 7 shkurt . “Drejtoria e urbanizmit në veri do ta lëshojë lejen e ndërtimit në përputhje me pikën III të këtij vendimi”.