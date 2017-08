Labi mohon kandidimin nën siglën e AKR dhe PAN në Ferizaj

Shtuar më 21/08/2017, ora 11:15

Labinot Tahiri ka reaguar sëfundmi në lidhje me spekulimet në rrjetet sociale se ai do të ishte kandidat i përbashkët i AKR dhe PAN për komunën e Ferizajt.Nëpërmjet një postimi në Facebook, Labi ka mohuar se një nga kushtet e AKR-së për t'u bërë me koalicionin PAN është mbështetja e PAN'it për të në zgjedhjet e tetorit.Reagim lidhur me këtë lajm!!A e dini kur thoshin gjyshet tona, na e sjellni evlad ' Kulluesen që ta kullojmë qumshtin( tam'lin)Edhe kjo është rrenë e kulluar siq është më së miri. Unë nëse dal për kryetarë, dalë vetëm në radhet e AKR-së.Asnjeherë sështë diskutuar ky kusht. Dhe për ne nuk vjen në shprehëje interesi personal, në krahasim siq është interesi Shtetit. Pra, për ne, primare janë interesat shtetërore.Akr-ja e ka dëshmur edhe më herët.Të gjitha partitë politike, garojnë të vetme, cilat do qofshin ato. Pastaj, as Sekretari i degës sonë në Ferizaj, Z. Amir Rexhepi nuk është i nominuar.Sot ne kemi mbajtur kuvendin e partisë dhe aty janë diskutuarë mundësitë për të dalë vendi nga kriza kaq. Ne kemi kryesinë dhe Presidentin, dhe tani më gjithçka do të ecën përsëmbari.Me të mira!