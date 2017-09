Labi emocionohet, viziton prindërit e Ramushit para seancës

Shtuar më 09/09/2017, ora 15:26

Deputetii AKR-së, Labinot Tahiri para seancës të jashtëzakonshme ku do të zgjidhet Ramush Haradinaj ka vizituar kullën Haradinaj ëve në Gllogjan, shkruan albeu.com.Ja postimi i plotë i Tahirit:"Sot data 09.09.2017 sëpari vizita ime ne themelet e Lirise e pastaj për ta ngritur doren për udheheqejen e Qeverisë HARADINAJ sebashku me shokët e tij.Para disa orëve në Kullen e Jasharajve ne Prekazin Legjendar dhe tani ne Kullën e Haradinajve në Gllogjan.Takim urimi me prinderit e Gjeneral ' Ramush Haradinajt'Po ashtu të fala për Bacen Hilmi, nga Presidenti BEHGJET PACOLLI, duke e uruar për ditën kur Ramushi do të bëhet Kryeministër i vendit.Lideri im e beri këtë veprim duke ia besuar qeverisjen Z Haradinajt, si më parë kur të njejtin veprim e bëri, Presidenti Historik, Dr IBRAHIM RUGOVA.Po ashtu ai e bëri këtë veprim duke i nderuar vlerat kombëtare dhe duke e nderuar të gjithë kombin Shqiptarë, sepse Ramush Haradinaj është vlerë Kombetare Shqiptare.RAMUSH HARADINAJ, do të luftoj kundër korrupsionit dhe të gjithave të këqijave që i shkaktohen vendit tonë.Me nderime për popullin tonë, Labinot TahiriFerizaj Kosove e Shqipërisë."