LAA-ja e VV-ja i drejtohen Gjykatës Kushtetuese

Shtuar më 14/08/2017, ora 23:04

Dështimi i katërt për formimin e institucioneve të vendit ka acaruar koalicionin LAA.Ky koalicion ka paralajmëruar që së bashku me Lëvizjen Vetëvendosje dhe shoqërinë civile se do i drejtohen Gjykatës Sqarimi i bazave juridike dhe akordimi për ndërmarrjen e hapave konkret drejt zhbllokimit të themelimit të institucioneve të vendit janë synimet e Koalicionit LAA dhe Vetëvendosjes.Shefi i grupit parlamentar të koalicionit LAA, Avdullah Hoti ka paralajmëruar se së shpejti do të thërrasin një tryezë brenda grupit parlamentar, minoriteteve ,vetëvendosjes dhe shoqërisë civile , për të draftuar pyetje për Gjykatën Kushtetuese Lidhur me këtë Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje , Driton Çaushi ka theksuar se do ta shqyrtojnë kërkesën e Avdullah Hotit për një tryezë ku do të shqyrtoheshin mundësit për t’iu drejtuar Gjykatës Ndërsa për sa i përket pjesëmarrjes në takim konstituiv me koalicionin PAN, Çaushi ka deklaruar se Vetëvendosje nuk do të marrë pjesë.Përkundër Lëvizjes Vetëvendosje Hoti, ka njoftuar se koalicioni LAA-në se do të marrin pjesë në takimin konsultativ me koalicionin PAN, të thirrur nga kryesuesi i seancës, Adem Mikullovci.