Ky është reagimi i Fisnik Ismailit pas dënimit të aktivistëve

Shtuar më 17/11/2017, ora 15:30

Deputeti i Vetëvendosjes, Fisnik Ismaili ka reaguar menjëherë pas vendimit të gjykatës që katër aktivistët e VV-së të dënohen me mbi 20 vjet burg për çka dyshohen për sulmin ndaj Kuvendit. Ismaili ka thënë se ky është dështim i shtetit,Ja reagimi i plotë i tij:Ky është DËSHTIM i një shteti të tanë, o njerëz!20 vjet dënim edhe një vdekje e tmerrshme në burg , pa ASNJË dëshmi, e të rinjëve më të vullnetshëm të këtij vendi, DY DITË para zgjedhjeve!Ky është tentim me e njollosë TË VETMEN shpresë që mund e kfillë këtë vend.Qeta që po udhëheqin duke nxitë FRIKË, krejt neve e fëmijëve e tanë përjetësisht kanë me na shue lirinë, o njerëz!!!E ju, nuk jeni tuj e pa!!! NUK JENI!!! Qekjo po ma then zemrën më së shumti!