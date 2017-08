Ky është kandidati i Vetëvendosjes për kryetar të Drenasit (FOTO)

Shtuar më 14/08/2017, ora 20:11

Lëvizja Vetëvendosje ka zgjedhur kandidatin e saj për kryetar të Drenasit , në zgjedhjet që do të mbahen në tetor Partia që udhëhiqet nga Visar Ymeri ka njoftuar se Shemsi Elezi është zgjedhur kandidat i saj për kryetar të Drenasit "Anëtarët e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Drenas, përmes demokracisë së drejtpërdrejtë, e kanë votuar z. Shemsi Elezin si kandidat për kryetar të kësaj komune.E urojmë z. Elezi për rezultatin e treguar në këtë proces të brendshëm zgjedhor dhe për zgjedhjet që do të mbahen me 22 tetor ", thuhet në një njoftim të lëshuar nga VV. /albeu.com/