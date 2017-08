Ky është kandidati i LDK-së që do të sfidojë Bekim Jasharin në Skënderaj

Shtuar më 25/08/2017, ora 16:10

Lidhja Demokratike e Kosovës do ta sfidojë kandidatin Bekim Jasharin për të marrë komunën e Skenderajt.Në garën e 22 tetorit, atë të zgjedhjeve lokale për kryetar komunash në Kosovë, partia e Isa Mustafës ka vendosur që si kandidat për të fituar Skenderajn, të jetë Isa Fejzullahu Këtë e ka konfirmuar për Express, deputeti i LDK-së Armend Zemaj.“Po Isa Fejzullahu është kandidat për Skenderajn, një veprimtar i mirë”, ka bërë të ditur ai.Isa Fejzullahu - Arban Abrashi Bekim Jashari, djali i heroit të kombit Hamëz Jasharit, i cili për të parën herë hyri në garën për zgjedhjet komunale ka marrë mbështetje të madhe nga PDK, AAK, e Nisma.Këta të fundit, nuk kanë vënë asnjë emër si kundërkandidat për ta sfiduar Bekim Jasharin , ndonëse Skenderaj njihet si bastion i PDK’së.Madje nga gara për Skenderjan është tërhequr edhe Sami Lushtaku i cili prej se kishte marrë mandatin e tretë si kryetar komune, ka qëndruar në burg për shkak se akuzohej për krime lufte.Ndryshe, ditë më parë Bekim Jashari e kishte konfirmuar kandimin e tij për të parin e Skenderajt.Ai ka thënë se me dëshirë nuk do t’i futej politikes, por duke e parë nevojën për ndryshime në Skenderaj, edhe i është futur garës për zgjedhjet lokale.