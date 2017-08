Kuvendi- Replikat, “Unë jam Kadri Veseli borxh s’i kam askujt”. Kurti: Dil e matu (VIDEO)

Shtuar më 24/08/2017, ora 17:04

Ka pasur replika të ashpra mes liderit të koalicionit PAN, Kadri Veseli dhe Albin Kurtit të Lëvizjes Vetëvendosje. Veseli : “Jam Kadri Veseli , borxh nuk i kam askujt. Populli e ka tregu veten me përkrahjen, në të njëjtën kohë çka janë organe publike urdhëroni.Mos e abuzoni vendin. Ky shtet është shumë i shenjtë, nuk do të lejojmë aq lehtë që të manipulohet me këtë shtet.Pushtetin merre Albin bëje 61 publikisht.Kur ti bëhen Albin Kurtit 61 vota në këtë Kuvend, unë kryetari i PAN-it kam për ta nënshkruar që të bëhet Kryetar Kuvendi dhe le të bëhet kryeministër se e ka nxjerrë kravatën si simbol i borgjezisë.”“Unë pata një pyetje shumë të thjeshtë për z. Veselin: Pse nuk matesh? Dil matu? Shiko a i ke 61 deputetë? Gjykata Kushtetuese me vendimin e 26 gushtit 2014 ua ka dhënë të drejtën eskluzive, ua ka dhënë veton, dil matu.Pse nuk del të matesh? Nëse nuk do, nëse frikësoshesh të matesh atëherë unë jam i bindur që në mesin e deputetëve të PAN-it ka deputetë që i marrin 61 vota. Rrjedhimisht kjo nënkupton që ka deputetë në mesin e PAN-it që unë i votoj kryetarë të Kuvendit por ju duhet ta propozoni atë.Nuk më takon mua që ta propozoj, ju takon juve. Ose propozoni z. Veseli që unë nuk e di nëse kalon, ose propozoni dikë tjetër që unë po iu them se ka shumë më tepër mundësi që të kalojë.Nuk e kuptoj pse gjithë ky inat, pse gjithë kjo gjuhë e urrejtjes, pse gjithë kjo mëri, pse gjithë kjo ashpërsi kundër neve?! Unë vetëm një pyetje të thjeshtë ju bëra", u shpreh Kurti."Mos të çmendemi për karrigen. Bëj 61 Albin , ke për të qenë kryetar dhe krevata ka për të qëndruar edhe më mirë si kryeministër. Sherrin ka për ta parë Kosova. Ke për të kthyer Serbinë në Kosovë", u shpreh Veseli As sot Kuvendi i Kosovës nuk arriti sërish të zgjedh kryetarin dhe nënkryetarët e këtij institucioni. Albin Kurti bëri dy propozimeI pari ishte që PAN të ndërrojë kandidatin për kryetar dhe në vend të Kadri Veselit të dalë me një kandidat tjetër, i cili sipas tij do të mund të siguronte mbi 61 vota.Propozimi i dytë nëse PAN nuk propozon kandidat, atëherë grupet tjera parlamentare duhet ta bëjnë këtë.Në replika u përfshi dhe rasti i vdekjes së aktivistit të Lëvizjes Vetëvendosje, Astrit Deharinë burg për të cilin Veseli tha se Vetëvendosja do e harrojë sapo të hipë në pushtet.