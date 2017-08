Kuvendi, konstituim ose shpërbërje (VIDEO)

Shtuar më 23/08/2017, ora 17:46

Vazhdimi i seancë s konstituive pritet të mbahet nesër nga ora 10.00 ku pikë e vetme e rendit të ditës është zgjidhja e kryetarit të Kuvendit Edhe pse zyrtarët e koalicionit PAN kanë kërkuar që seanca të mbahet me 24 gusht, sot kandidati për kryeministër Ramush Haradinaj nuk është shprehur i sigurt nëse nesër do të marrin pjesë në seancë.Ndërkohë ka reaguar kryesuesi i seancë s konstituive Adem Mikullovci, i cili ka thënë se nëse përfaqësuesit e PAN-it nuk marrin nesër pjesë në seancë do të shqyrtohet mundësia e shpërbërjes së Kuvendit