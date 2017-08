Kurti: Votojmë një kandidat tjetër të PAN përveç Kadri Veselit

Shtuar më 24/08/2017, ora 10:51

Seanca e tanishme konstituive e Kuvendit të Kosovës po shoqërohet me debate të forta në sallë.Ndërkohë që Kadri Veseli e cilësoi si "shoku Mao" dhe se kërkon me çdo kusht të marrë pushtetin, Albin Kurti dha një deklaratë të fortë duke thënë se do të votonin edhe kandidatë të tjerë nga PAN përveç Kadri "Dilni matuni! Unë besoj se ka deputetë brenda PAN-it të cilët kalojnë dhe madje mund të marrin edhe votat e Vetëvendosjes"., - tha ai. /albeu.com/