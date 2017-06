Kurti tregon me kë mund të bëjë VV koalicion pas zgjedhor

Shtuar më 09/06/2017, ora 21:18

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti ka treguar se me kë do të bëjnë koalicion pas zgjedhjeve të 11 qershorit nëse i fiton zgjedhjet.“Më datë 9 qershor në orën 21:00 në sheshin “Skënderbeu” ne e konfirmojmë fitoren tonë. Më datë 11 qershor me komisionarët dhe vëzhguesit tonë ne e mbrojmë fitoren tonë. Me datë n 12 qershor do ta festojmë fitoren tonë, ndërkaq me datë n 13 qershor përfundimisht do të dihet çka ka mbetur prej këtyre koalicioneve dhe mandej ne do ta marrim një partner të vogël në qeverisje”, ka thënë Kurti Sipas tij, VV do të marrë partner në koalicion në mënyrë që të kalojë për mbi 60 deputetë që do ta votojnë qeverinë e ardhshme.“Ne nuk mendojmë që PDK-ja e tillë siç është, të jetë ajo e cila do të mund të na bashkohej neve”, ka shtuar Kurti Sipas tij, të gjithë do të befasohen nga ajo se çfarë do të ngjajë me partitë e koalicioneve pasi të mbyllen vendvotimet. /albeu.com/