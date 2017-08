Kurti : Në vend të “Kosova është Serbi”- “Kosova do të bëhet Bosnjë”

Shtuar më 11/08/2017, ora 16:54

Kandidati i Vetëvendosjes për kryeministër të Kosovës Albin Kurti thotë se parimisht nuk është kundër dialogut.Ai mendon se dialogu duhet të zhvillohet me serbët e Kosovës , ndërsa për Asociacionin e Komunave serbe thotë që ai të jetë menduar si Republikë e re Srpska.Ai thotë se negociatat me Beogradin janë ndaluar dhe pohon se ka pasur shumë investime e pak dobi gjatë gjashtë vjetëve të zhvillimi të tyre.“Është koha të shqyrtohet pse është bërë kështu. Neve na duhen negociata me BE-në për bisedimet me Beogradin” , ka thënë për javoren e Beogradit express Kurti “Në parim nuk jemi kundër dialogut, por ne jemi kundër dialogut pa parim. Para së gjithash na duhet dialogu me serbët e Kosovës ”, ka thënë ai.Ai pohon se me dialogun në Bruksel, Serbia deshiron afrohet BE-së e njëkohësisht ta forcojë Serbinë brenda Kosovës dhe se në këto biseda Kosova ka qenë temë e dialogut e jo palë në dialog dhe kjo gjë ka ndodhur për shkak të neglizhencës së qeverive të korruptuara të Kosovës Kurti ka thënë se sloganin e dikurshëm “ Kosova është Serbi”, Qeveria e Serbisë po e zëvendëson me “ Kosova do të bëhet Bosnjë”, duke e krahasuar Asociacionin e Komunave serbe me mënyrën si është krijuar Republika Srpska.“Më 26 prill 1991, 14 komuna në B e H kanë krijuar Bashkësinë e vet të komunave e cila më 9 janar 1992 ka shpallur pavarësinë, ndërsa më 28 shkurt të atij viti e ka nxjerrë edhe Kushtetutën e vet”, ka thënë Kurti Në pyetjen nëse e përkrah formimin e AKS-së, ai tha se ideja dhe kërkesa për AKS-në nuk ka ardhur nga serbët e Kosovës por nga Beogradi.“Kur më 23 dhjetor 2015 Gjykata Kushtetuese e Kosovës shpalli se AKS nuk është në përputhje me 23 nene të Kushtetutës, asnjë serb i Kosovës nuk kundërshtoi, por vetëm Beogradi u bë shumë nervoz”, pohoi Kurti . /albeu.com/