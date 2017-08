Kryeministri Mustafa uron besimtarët myslimanë

Shtuar më 31/08/2017, ora 14:46

Kryeministri i Republikës së Kosovës , Isa Mustafa , me rastin e Festës së Kurban Bajramit , ka uruar besimtarët myslimanë dhe Bashkësinë Islame të Kosovës Në urimin e kryeministrit Isa Mustafa thuhet se në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës në këtë ditë shumë të veçantë, kam kënaqësinë të ju uroj Festën e Kurban Bajramit dhe iu dëshiroj gjitha të mirat."Kjo festë duke e gërshetuar gatishmërinë për sakrificë dhe solidaritetin në të mirë të njerëzores, fisnikëron ndjenjën për të bërë mirë dhe lartëson përgjegjësinë e ndërsjellë për të punuar me tolerancë të gjithë së bashku pa dallime.Festa e Kurban Bajramit e gjen shoqërinë tonë në përpjekje e sipër për të zhvilluar e forcuar rrugëtimin tonë, për zhvillim, paqe dhe integrime euroatlantike, tashmë të dëshmuar si të drejtë e të dobishëm për vendin tonë dhe qytetarët tanë.Qeveria e Republikës së Kosovës do të vazhdoj pandalshëm angazhimin për mbrojtjen dhe kultivimin e vlerave të dëshmuara për të mirën e lirisë, barazisë dhe tolerancës për të gjithë qytetarët e vendit tonë." përfundon urimin Mustafa