Kërcënon Rakiç: Do e bëjmë vetë Asociacionin

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 27/12/2016, ora 15:05

"Nëse Prishtina dhe Brukseli së shpejti nuk zbatojnë atë që është paraparë dhe është rënë dakord me marrëveshjen e Brukselit për formimin e Asociacionit të Komunave Serbe atëherë përfaqësuesit politikë të serbëve nga Kosova, vetë do ta formojnë AKS-në", ka thënë sot kryetari i Mitrovicës Veriore, Goran Rakiç.Rakiç tha se kryetarët e komunave me shumicë serbe në Kosovë, e kanë informuar kryeministrin serb, Aleksandar Vuçiç, në takimin e djeshëm në Beograd lidhur me këtë çështje.Gjatë takimit në Beograd , Vuçiç ka kërkuar mbështetje për realizimin e këtyre qëllimeve, veçanërisht formimi e Asociacionit , transmeton "Tajung". /albeu.com/