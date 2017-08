Krasniqi: VV po përpiqet ta imponojë mentalitetin autoritar në Kuvend nëpërmjet Mikullovcit

Shtuar më 13/08/2017, ora 20:20

Në orën 10:00 pritet që nesër të fillojë mbajtja e seancës së radhës në Kuvendin e Kosovës , për formimin e institucioneve të vendit. E të pranishëm në këtë seancë nuk do të jenë sërish PDK, AAK dhe Nisma për Kosovën.Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës , Memli Krasniqi , ka bërë të ditur se deputetët e PAN'it nuk do të marrin pjesë as në seancën e nesërme, duke e rikonfirmuar kështu qëndrimin e tyre të bërë pas mbajtjes së takimit konsultativ gjatë ditës së enjte të kësaj jave.Madje, Krasniqi ka sqaruar edhe atë se kur është e mundur të marrin pjesë në seancë.“Përderisa do të injorohen konsultimet për përcaktim të dakorduar të datës së seancës , ne nuk do të marrim pjesë në çfarëdo seance”, ka thënë Krasniqi për Indeksonline.Gjithashtu, sipas këtij të fundit, është pikërisht kryesuesi i seancës së Kuvendit të Kosovës i cili po përdoret nga partia e tij, Lëvizja Vetëvendosje.“Neve na vjen keq që Adem Mikullovci po keqpërdoret nga partia e tij, në tentim për të imponuar mentalitetin autoritar edhe në institucionin më të lartë të vendit”, ka shtuar Krasniqi Mikullovci, përkundër kërkesës së PAN'it që të thirret një takim konsultativ të mërkurën e javës që vjen, ka deklaruar se është i vendosur që mos të kërkojë më takime të tilla konsultative, por vetëm që të caktojë seanca.