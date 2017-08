Krasniqi: Shumë shpejt thirret seanca e re

Shtuar më 24/08/2017, ora 21:42

PAN-i që nga zgjedhjet e 11 qershorit ka zvarritur procesin e krijimit të institucioneve pasi ende nuk i ka siguruar numrat për kryetar të Kuvendit gjë që ka bërë të bojkotoj disa seanca konstituive Sot ishte vazhdimi i pesë i seancën konstituive ku nuk u arrit të zgjidhet kryetari as nënkryetarët e këtij institucioni. Mirëpo, koalicioni fitues i zgjedhjeve zotohet se shumë shpejtë do t’i themelojë institucionet ndonëse tani kaluan më se dy muaj.Nënkryetari i PDK-së, Memli Krasniqi , i tha sonte lajmi.net se shumë shpejt do të përcaktohen për thirrjen e seancën konstituive , duke mos dhënë datë konkrete. Krasniqi tha, se konsolidimi i Kuvendit dhe formimi i Qeverisë do të ndodh shumë shpejt pasi shumë shpejt do ta kenë edhe përkrahjen e mjaftueshme të deputetëve.“Shumë shpejt. Ende nuk kemi përcaktuar datë, por jemi të gatshëm që shumë shpejt sepse jemi në përfundim të konsolidimit të mbështetjes së mjaftueshme të deputetëve për t’i themeluar institucionet edhe Kuvendi por edhe Qeverinë”, ka thënë Krasniqi