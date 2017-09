Krasniqi: Politika ka një qëllim, marrja e votës nga qytetarët

Ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi , thotë se intelektualët e mbetur jashtë politikës , njerëzit e arsimit, të dijës e të edukimit me mediumet oponente që kanë qellim krijimin e opinionit, duhet t’i orientojnë e edukojnë qytetarët me kulturën e mirëfilltë kombëtare.Postimi i plotë i Krasniqit:Komunikim e degraduar si ta kthejmë në komunikim të kulturuar?Kur të bërit e të marruarit me politikë ka vetëm përfitimin e parasë publike, por jo qëllimin e shërbimit të publikut, krijimin e shtetit të se drejtës, shtetit që krijon vende pune, shtetin e drejtësisë sociale, shtetin me arsim të avancuar e shëndetësi publike, politikës i mbetet vetëm një qellim: mashtrimi i votuesve për t’ia marrë vetëm votën.Kjo është evidente të të gjithë “politikëbërësit” tanë?! E veçmas ata që janë në krye të piramidës politike!Ne situata të tilla, intelektualët e mbetur jashtë politikës , njerëzit e arsimit, të dijës e të edukimit me mediumet oponente që kanë qellim krijimin e opinionit publik, duhet t’i orientojnë e edukojnë qytetarët me kulturën e mirëfilltë kombëtare dhe dialogun me kulturë e edukatë që po i mungon shumë kohës sonë, mbase jo vetëm Ndërprerja e komunikimit të degraduar në shoqërinë tonë, do t’i jepte një fillim të ri vendit e kombit tonë! Te kundërshtohemi, të polemizojmë ndonjëherë dhe ashpër, por ama me fakte e argumente, se mendimi uniformë nuk na duhet në asnjë segment të jetës!A mundemi?Kam besim e shpresë se mundemi, por jo kështu si ecëm deri tani në vitet e çlirimit e të pavarësisë. Na duhet një fillim i ri komunikimi në politikën shqiptare përgjithësisht!”, ka shkruar Krasniqi në profilin e tij në Facebook. /albeu.com/