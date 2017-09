Krasniqi: NISMA e di përgjigjen, nuk do të jem ministër

Shtuar më 06/09/2017, ora 10:42

Nismës për Kosovën iu nda Ministria e Arsimit , Shkencës dhe Teknologjisë, por duket se ajo do ta ketë problem për të gjetur prijësin ideal të këtij dikasteri.Sot albeu.com raportoi se Jakup Krasniqit iu ofrua posti i ministrit të Arsimit por tashmë zyrtarisht mësohet se ky post nuk është pranuar nga Krasniqi I kontaktuar nga Gazeta Metro, Krasniqi është shprehur se nuk dëshiron të jetë ministër. Krasniqi madje ka thënë se duhet shumë guxim për t’u përballur me problemet e Arsimit në këtë, siç ai e quan, ‘katrahurë politike’.I pyetur se nëse i kërkon Nisma që të jetë ministër a do ta pranonte, Krasniqi ka thënë se Nisma e di përgjigjen “E keni përgjigjen , edhe Nisma e di përgjigjen . Duhet shumë guxim për t’u përballur me problemet e arsimit në këtë katrahurë politike”, ia ka thënë Krasniqi Madje, Krasniqi ka thënë se për Arsimin duhet angazhim i gjithë faktorëve, por ai është shprehur skeptik se ‘ arsimit do t’i qasen me gjithë mend’. Ai dyshon në koalicionin e ri, pasi thotë se nuk e din që kjo përbërje politike mund ta marr seriozisht arsimin.“Nuk e di sesa kjo përbërje politike është e gatshme që arsimit t’i qaset me gjithë mend?”, ka thënë Krasniqi