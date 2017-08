Krasniqi i përgjigjet AAK-së: Tregoni çfarë i premtuat Listës Serbe

Shtuar më 14/08/2017, ora 16:10

Fjalimi i deputetit të VV-së, Frashër Krasniqi , i thënë sot në seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, ngjalli debat dhe reagime.Ishte pikërisht fjalia “Haradinaj është i gatshëm t’i bie në gjunjë Listës Serbe dhe kriminelit ordiner Ukë Rugovës për të ruajtur edhe nja dy vjet krimin e vet”, ajo që nxiti edhe reagimin AAK-së.Kjo e fundit përmes një njoftimi për media theksoi se “kakarisjet” e sotme në Kuvend, ishin një spektakël populizmi i një grupi joformal deputetësh, në mesin e të cilëve edhe njerëz të akuzuar për terrorizëm, e jo debat parlamentar, pasi nuk mund të ketë debat në një seancë që nuk ka kuorum."'Listën Serbe' nuk ua sollëm ne! Atë e gjetëm në mesin tuaj, dhe ju neokomunistët e këtij vendi, mos u thirrni në patriotizëm, sepse patriotizmi pa akte patriotike, që juve u kanë munguar gjithmonë, mund të jetë vetëm strehë horrash!”, thuhet në komunikatën e AAK-së.Ndërkohë Krasniqi i është kundërpërgjigjur AAK-së, duke i kërkuar të tregojë se çfarë i premtoi Listës Serbe për mbështetjen që po ua jep.Postimi i plotë i Krasniqit:Mbase njëmend AAK nuk na e solli Listen Srpska ne Kuvend (ate e sollen partneret e saj te koalicionit te krimit). Por AAK pat kerkuar ne fillim te ketij viti qe Lista Srpska te shpallet nongrata dhe te perjashtohet nga Qeveria. Cka ndodhi tash që u bënë bashkë?!Në vend qe me be deklarata qesharake dhe me shpifje, le t'na tregon AAK se cka i premtoi Listes Srpska për mbështetjen qe po ua jep?! /albeu.com/