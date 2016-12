Krahasoi Krimenë me Kosovën, Daçiç kritikon rëndë ambasadorin ukrainas

Shtuar më 27/12/2016, ora 14:05

Ivica Daçiç, ministri i jashtëm serb, i ka drejtuar një porosi diplomatëve të huaj në Beograd se Serbisa nuk ka nevojë për mësime dhe ndërhyrje në politikën e vendit.Kjo deklaratë e Daçiç ka ardhur si pasojë e deklaratës së ambasadorit të Ukrainës, Oleksandr Aleksandroviç, se Serbia me votën kundër rezolutës së Krimesë "qëlloi veten në këmbë" dhe se nuk do të ishte i sigurt nëse ata që kanë votuar për projekt rezolutën për Krimenë, do të votonin ashtu po të ishte në pyetje Kosova."Unë ua heq kapelen të gjithë atyre që votuan kundër Rusisë për Krimenë nëse shkruajnë ashtu për Kosovën kur bëhet fjalë për integritetin territorial të Serbisë", ka thënë Daçiç.Ai ka përsëritur se " Serbia votoi kundër rezolutës së OKB-së për Krimenë për shkak të të tekstit jashtëzakonisht të mprehtë të intonuar në të cilin në mënyrën më të paskrupullt sulmohet Rusia".Ministri përsëriti se Serbia respekton integritetin territorial të Ukrainës."Është një shprehje anglisht: "të qëllosh veten në këmbë". Unë besoj se Serbia e ka bërë pikërisht këtë me një votim i tillë, për shkak se në të ardhmen, një vendim i tillë mund të kthehet në bumerang në përpjekjet tuaja për të mbajtur Kosovën . Unë nuk e kuptoj pse po e bëni këtë", ka thënë ambasadori ukrainas Alexandrovic. /albeu.com/