KQZ tregon pjesmarrjen e qytetarëve në zgjedhje

Shtuar më 20/11/2017, ora 08:49

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) gjatë ditës së djeshme për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale tha se në 19 prej komunave të Kosovës 38,10% të qytetarëve e kanë shfrytëzuar të drejtën e tyre për të votuar, për dallim nga rundi i parë i zgjedhjeve lokale ku kishin votuar 43,70% e qytetarëve.Pavarësisht kësaj, KQZ-ja njoftoi edhe për zgjedhje të qeta dhe të suksesshme pa ndonjë incident që do dëmtonte integritetin e zgjedhjeve Gjithashtu KQZ-ja pas përfundimit të rundit të dytë të zgjedhjeve u shpreh e kënaqur me organizimin e zgjedhjeve dhe mbarëvajtjen e tyre gjatë tërë ditës, duke potencuar se nuk ka pasur raportime për ndonjë parregullsi gjatë ditës që vlen të përmendet.Valdete Daka, kryetare e KQZ-së, ka thënë se procesi i rundit të dytë të zgjedhjeve është zhvilluar në mënyrë të qetë dhe të mirë.“Jemi të kënaqur sepse procesi ka kaluar qetë dhe pa ndonjë raportim që do të dëmtonte integritetin e këtyre zgjedhjeve ”, ka thënë Valdete Daka, kryetare e këtij Komisioni, shkruan “Zëri”.Kongresisti amerikan, Eliot Engel, në një vizitë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve shprehu kënaqësinë e tij që shteti i Kosovës është duke organizuar zgjedhje të lira e demokratike dhe shprehu mbështetjen e SHBA-së dhe të tij veçanërisht kundrejt Kosovës “Ishte koha kur njerëzit më thanë se pavarësia e Kosovës ndoshta nuk do të ndodhë dhe unë u thashë se do të ndodhë me kohë dhe një ditë të gjithë ne do të jemi në një Kosovë të lirë dhe të pavarur. Ja, ku jemi në Kosovën e lirë e të pavarur dhe zgjedhje të lira demokratike e duke parë këtë se sa njerëzit kujdesen për demokracinë dhe kjo më bën mua shumë special. Siç e dini SHBA-ja është mbështetësi i madh i Kosovës dhe unë do të bëj çdo gjë është në fuqinë time për të siguruar se të dyja vendet janë duke punuar së bashku dhe për të ndërtuar demokracinë së bashku”, ka thënë ai.