KQZ tregon emrat e rinj të deputetëve

Shtuar më 13/09/2017, ora 15:00

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve ka zvëndësuar sot ulëset bosh me deputetët e rij të partive politike, shkruan albeu.com.Kështu që në vend të Ramush Haradinajn, deputet rikthehet Nait Hasani i PDK-së. Fadil Beka po ashtu i PDK-së zëvendëson Fatmir Limajn e Nismës , ndërkaq Enver Hoti i Nismës zëvendëson Enver Hoxhajn e PDK-së.Gani Dreshaj i AAK-së do ta zërë vendin e Rrustem Berishës po ashtu i AAK-së. Edhe Bekë Berisha i partisë së Ramush Haradinajt do ta zëvendësojë Pal Lekajn e AAK-së.Imet Rrahmani i LDK-së do ta zëvendësojë Behgjet Pacollin e AAK-së, kurse Bahrim Shabani zëvendëson Rasim Demirin e komuniteteve pakicë joserbe./albeu.com/