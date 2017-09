KQZ sot ka këtë rend dite

Shtuar më 16/09/2017, ora 08:14

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot do të mblidhet për të diskutuar për disa çështje kryesore rreth organizimit të zgjedhjeve lokale që do të mbahen me 22 tetor.Mbledhja pritet të fillojë në ora 12:00, në objektin e KQZ-së, trasnmeton Indekosnline.Si pjesë e rendit të ditës KQZ ka njoftuar se do të jenë:1. Hyrje – znj. Valdete Daka, Kryesuese e mbledhjes së KQZ-së;2. Aktivitetet e Zyrës për Regjistrim të Partive Politike dhe Certifikim: Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për decertifikimin e kandidatëve të cilët kanë bërë kërkesë për tërheqje nga listat e certifikuara të Subjekteve Politike, Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për certifikim të kandidatëve , dhe- Rekomandim për akreditimin e vëzhguesve për Zgjedhjet Lokale 2017 "> 2017 3. Raport i Këshillit për Buxhet dhe Financa: Shqyrtimi dhe miratimi i shpenzimeve për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017 "> 2017 4. Të ndryshme.