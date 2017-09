KQZ-ja nxjerr Zafir Berishën jashtë garës së zgjedhjeve, ja kërcënimi i tij

Shtuar më 12/09/2017, ora 15:51

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për decertifikimin e disa kandidatëve për zgjedhjet e 22 tetorit. Madje, në mesin e tyre ishte edhe Zafir Berishës, kandidatit për kryetar të Prizrenit , pasi i njëjti, sipas KQZ-së, nuk kishte paguar një borxh 140 eurosh për energji elektrike. Njëri prej personave që mori më së shumti vota në rajonin e Prizrenit paralajmëroi edhe disa nxjerrje të argumenteve dhe shitjes së KEK-ut.Në një prononcim për “Indeksonline”, Berisha thotë se KQZ-ja bëri një hap tejet qesharak me ndalesën për të garuar në komunën e Prizrenit “Ky është vendim puro-politik. Tashmë s’ka më koment pasi bëhet fjalë për një njeri i cili me të njëjtat ligje para 3 muje u zgjedh deputet i Parlamentit të Kosovës. Për këtë bandë mafioze e cila me cdo kusht dëshiron mem eliminu nga politika nuk u kanë e rëndësishme që të zgjidhme deputet, sepse aty ka pas në garë që e kanë damtu Kosovën me nga 30 milion, por aty e kanë rujt shancën që mem eliminu në garën për Prizrenin. Ku dihet që kjo bandë qe 10 vjet e zhvat qytetin e Prizrenit ”, ka thënë ai.Madje, Berisha ka paralajmëruar se nesër do ta bëjë edhe një ankesë në Gjykatë Kushtetues dhe ankesës në PZAP rreth këtij vendimi.“Është padrejtësi dhe atak i qëllimshëm. Në mbledhjen e KQZ-së para 4 dite të gjithë kanë qenë kundër, përpos Valdete Dakës, ndërsa sot i ngritën “duart dhe këmbëtë” mem largu nga gara sepse lidhet edhe me votën time rreth qeverisë “Haradanaj”. Kjo është vazhdimësi sepse gjithë ky atak që bëhet rrjedhin për shkak të fjalimeve të mia në Kuvend”, është shprehur ai.Më tej, Berisha tha se me u marrë për një dënim 140 euro dihet se është i qëllimshëm dhe ka histori në vete ky vendim. Sipas tij, derisa amnistohen banditëtët që e kanë dëmtu Kosovën dhe ia kanë marrë fytyrën këtij vendi, ata kanë arritur përmes edhe disa portaleve të poshtra që janë dorë e zgjatur e Hashim Thaçit, me degradu atë para opinionit por unë jam shumë krenar dhe i kam dhënë shumë këtij vendi.Madje, zyrtari i lartë i NISMA-s paralajmëroi edhe paraqitjen e rastit të shitjes së Distribucionit dhe Furnzimit të Korporatës së Energjisë Elektrike të Kosovës (KEK). I njëjti u shit me 26 milion euro në kohën kur ministër ishte Belul Beqaj i PDK-së.“Unë do të kërkoj llogari edhe për shitjen e distribuimit të energjisë elektrike që jam shumë i bindur dhe kam argumente dhe fakte se qëndrojnë banditë që e kanë vjedh Kosovën dhe e kanë shpërla paret në këtë shitblerje. Dyshimet e mia për distrubimin e energjisë do të trajtohet edhe në seancën e Kuvendit. Pra, them se Ramush Haradinaj në kabinetin e vet ka ministra të cilët kanë qenë pjesë e bordit të këshillit të ministrave që e kanë shit distrubimin”, ka thënë ai.Në fund, Berisha tha se vendimi i KQZ-së për me eliminu nga gara nuk do të thotë se munden me ndal atë në aktivitetin politik. “Jo, askush s’mundet me ma mshel gojën për me i luftu bandat”, është shprehur ai.