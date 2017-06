KQZ: Brenda 11 qershorit mund të kemi rezultatet e para

Shtuar më 10/06/2017, ora 20:13

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar të gjitha përgatitjet për zgjedhjet e parakohshme që do të mbahen nesër Këtë proces zgjedhor do ta vëzhgojnë rreth 30 mijë vëzhgues nga organizata vendore e ndërkombëtare , media vendore e ndërkombëtare Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, në një intervistë për RTV21 theksoi se edhe pse ka qenë një kohë e shkurtër për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme.KQZ ka arritur që me kohë t’i kryej të gjitha përgatitjet dhe të jetë gati për nesër . /albeu.com/